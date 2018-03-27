Автомобиль Toyota RAV4 за 2 млн руб угнали у жителя Волоколамского района

Неизвестный украл автомобиль Toyota RAV4 стоимостью 2 миллиона рублей в Волоколамском районе Подмосковья полиция разыскивает угнанное авто и злоумышленника, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Он отметил, что 26 марта в дежурную часть ОМВД обратился мужчина 1965 года рождения с заявлением о краже машины.

«Мужчина сообщил, что в период времени с 00:00 до 07:30 26 марта от дома в селе Рюховское Волоколамского района неизвестный похитил автомашину Toyota RAV4 2014 года выпуска, принадлежащую его жене. Сумма ущерба составила 2 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража», заключил сотрудник пресс-службы.