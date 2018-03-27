В Ноябрьске двое мужчин похитили солярку со склада «Роснефтегаза»

9 марта 2018 года двое мужчин решили бесплатно поживиться дизельным топливом. Вооружившись похожим на пистолет предметом, грабители проникли на склад корпорации «Роснефтегаз». В этот момент на складе находился охранник. Угрожая оружием мужчины обезвредили охранника и прямо у него на глазах похитили канистры с соляркой на сумму 500 тыс. рублей.

Спустя несколько недель следователям города Ноябрьска удалось разыскать одного из преступников. Им оказался 35— летний житель Нового Уренгоя у которого уже были проблемы с законом. Мужчина во всём признался и написал явку с повинной. Сейчас злоумышленник заключён под стражу. Полиция Ноябрьска продолжает искать подельника задержанного.