В Ноябрьске двое мужчин похитили солярку со склада «Роснефтегаза» 

9 марта 2018 года двое мужчин решили бесплатно поживиться дизельным топливом. Вооружившись похожим на пистолет предметом, грабители проникли на склад корпорации «Роснефтегаз». В этот момент на складе находился охранник. Угрожая оружием мужчины обезвредили охранника и прямо у него на глазах похитили канистры с соляркой на сумму 500 тыс. рублей.
Спустя несколько недель следователям города Ноябрьска удалось разыскать одного из преступников. Им оказался 35— летний житель Нового Уренгоя у которого уже были проблемы с законом. Мужчина во всём признался и написал явку с повинной. Сейчас злоумышленник заключён под стражу. Полиция Ноябрьска продолжает искать подельника задержанного.
« Против злоумышленников будет возбуждено дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ — разбой. В этой части статьи речь идёт о вооруженном нападение группой лиц. Максимальное наказание 10 лет лишения свободы и миллионный штраф. Минимальная ответственность 2 года условно и штраф в размере зарплаты за 5 лет, » объяснили корреспонденту ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.