В Самаре обвиняемый в серии убийств пенсионерок совершил суицид в суде

Следователи проводят проверку по факту происшествия в Самарском областном суде. 26 марта обвиняемый в серии убийств пенсионеров совершил самоубийство. — Его нашли в конвойном помещении с признаками суицида. Мужчину доставили в больницу. Но врачам не удалось спасти его жизнь. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия, — рассказали в СУ СКР по Самарской области Мужчине было 37 лет. Его судили за убийство трех пенсионерок. Как установили правоохранители, первое преступление мужчина совершил в Смоленской области — в марте 2017 года. По версии следствия, около магазина на улице Максима Горького в Ярцево он приметил 57-летнюю женщину. Мужчина преследовал свою жертву до дома, затем постучал во входную дверь и обманным путем проник в квартиру. Преступник нанес женщине не менее 10 ударов в область головы тяжелым предметом, а потом не менее трех ударов ножом в область шеи. От полученных повреждений потерпевшая скончалась. Добычей мужчины стали около 11 тысяч рублей. Спустя пару недель обвиняемый приехал в Самару . Здесь, как полагают правоохранители, его жертвами стали женщины 64 и 67 лет, которые проживали в Советском и Железнодорожном районах соответственно. Разбойные нападения преступник совершал по той же схеме, что и в Смоленской области. Его добычей стали 59 тысяч рублей. Следователи сообщали, что мужчина имел пагубное пристрастие к употреблению наркотических средств. С осени 2016 года он находился на территории России незаконно.