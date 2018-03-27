Еще двум фигурантам дела о пожаре в Кемерове продлили срок задержания

Рассмотрение ходатайств следствия об избрании обвиняемым мер пресечения назначили на 28 марта. Кемеровский Заводской суд 27 марта продлил срок задержания еще двум фигурантам уголовного дела по факту гибели людей при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Срок задержания до 72 часов продлен Александру Никитину и Игорю Полозиненко, которые являются сотрудником и руководителем компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в комплексе. Решение было принято в ходе рассмотрения ходатайства следователя, который попросил продлить срок из-за недостатка времени на сбор дополнительных доказательств, передает «Интерфакс» Трансляция «ВМ» ПО ТЕМЕ Управляющая кемеровским торгово-развлекательным центром назвала свою причину пожара Кемеровский суд продлил срок задержания технического директора «Зимней вишни» Опубликован список погибших и пропавших без вести при пожаре в Кемерово