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Еще двум фигурантам дела о пожаре в Кемерове продлили срок задержания
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Еще двум фигурантам дела о пожаре в Кемерове продлили срок задержания 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Рассмотрение ходатайств следствия об избрании обвиняемым мер пресечения назначили на 28 марта.
Кемеровский Заводской суд 27 марта продлил срок задержания еще двум фигурантам уголовного дела по факту гибели людей при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».
Срок задержания до 72 часов продлен Александру Никитину и Игорю Полозиненко, которые являются сотрудником и руководителем компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в комплексе.
Решение было принято в ходе рассмотрения ходатайства следователя, который попросил продлить срок из-за недостатка времени на сбор дополнительных доказательств, передает «Интерфакс».
Трансляция «ВМ»
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