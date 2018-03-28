Смоленские полицейские раскрыли серию угонов и краж имущества из автомобилей

В дежурной части отдела полиции № 2 УМВД России по городу Смоленску было зарегистрировано несколько сообщений об угонах транспортных средств. Потерпевшие на ночь оставляли свои автомобили во дворовых территориях, а утром обнаруживали их пропажу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили пропавшие транспортные средства в разных районах города. Установлено, что неизвестные проникали в салон либо разбив окно, либо путем взлома замка, похищали из автомобилей ценные вещи: регистраторы, магнитолы, аккумуляторные батареи. Данные факты были выявлены в течение короткого промежутка времени. Это дало полицейским основания предполагать, что преступления совершены одними и теми же лицами.

Оперативники отработали возможные места сбыта похищенного, проверили на причастность к угонам и кражам лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за аналогичные преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались жители Смоленска, 1992 и 1995 годов рождения. Молодые люди были задержаны в момент совершения очередного преступления — они разбили стекло водительской двери, проникли в салон и пытались завести автомобиль, замкнув провода. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства сыщики доставили задержанных в отдел полиции, где они признали свою вину в серии преступлений и пояснили, что на противоправные действия их толкнуло чрезмерное употребление спиртных напитков.

В настоящее время установлена причастность подозреваемых к шести эпизодам угонов транспортных средств и краж имущества из автомобилей.

В отношении данных лиц отделом № 2 следственного управления УМВД России по городу Смоленску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статьей, — лишение свободы на срок до семи лет.