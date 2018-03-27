Полицейские в Татарстане выявили факт уклонения от уплаты налогов

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан выявили факт уклонения от уплаты налогов.

Полицейские установили, что в период с января 2012 года по декабрь 2014 года директор одного из закрытых акционерных обществ путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений по налогу на добавленную стоимость (НДС) уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 82 млн рублей, что является особо крупным размером и составляет 11,9% от подлежащих уплате сумм налогов и сборов в пределах трех финансовых лет подряд.