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Полицейские в Татарстане выявили факт уклонения от уплаты налогов
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Полицейские в Татарстане выявили факт уклонения от уплаты налогов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан выявили факт уклонения от уплаты налогов.
Полицейские установили, что в период с января 2012 года по декабрь 2014 года директор одного из закрытых акционерных обществ путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений по налогу на добавленную стоимость (НДС) уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 82 млн рублей, что является особо крупным размером и составляет 11,9% от подлежащих уплате сумм налогов и сборов в пределах трех финансовых лет подряд.
По данному факту СУ СК России по Республике Татарстан в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок до двух лет.
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