Бывшего замглавы Внуковской таможни за помощь контрабандистам наградили условным сроком

Москве осудили бывшего замначальника Внуковской таможни Романа Курзенкова , признав его виновным в превышении полномочий. Таможенник позволил провезти через «зеленый коридор» партию контрабандного товара на сумму свыше восьми миллионов рублей.

Раскаяние смягчило наказание

Суд установил, что высокопоставленный таможенник, занимавший должность начальника таможенного поста аэропорта Внуково (пассажирский), с января по март 2016 года пропустил через «зеленый коридор» поста большую группу пассажиров, провозивших в багаже коммерческие товары, запрещенные к ввозу. Стоимость пропущенной им контрабанды составила около 8 млн рублей.

СКР отметили, что Курзенков был осведомлен о существовании канала по незаконному ввозу товаров из Турции , и контрабандистов пропустил намеренно. Его действия квалифицировали как превышение полномочий.

«Курзенков свою вину в инкриминируемом преступном деянии признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке», — говорится в сообщении следкома.

Суд назначил раскаявшемуся таможеннику два года лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет.