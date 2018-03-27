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В Самаре будут судить экс-инспектора ГИБДД, за взятку деньгами и натурой
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В Самаре будут судить экс-инспектора ГИБДД, за взятку деньгами и натурой 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Следственным отделом Промышленного района Самары завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего государственного инспектора дорожного надзора отделения дорожной инспекции и организации движения городского отдела ОГИБДД, обвиняемого в получении взятки, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.
По версии следствия, в апреле 2017 года инспектор получил от гражданина взятку 30 тысяч рублей, кроме того взяткодатель безвозмездно должен был пробурить скважину, стоимостью 435 тысяч рублей, на земельном участке сотрудника полиции, который со своей стороны пообещал не привлекать его к административной ответственности по статье «Повреждение дорог или других дорожных сооружений» КоАП РФ за совершенное им правонарушение.
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд Промышленного района Самары.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.
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