Ещё
Курганец схлопотал строгача за пристрастие к наркотикам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курганец схлопотал строгача за пристрастие к наркотикам 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Курганским городским судом вынесен приговор в отношении местного жителя, 1982 года рождения, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в Курганском линейном отделе МВД России на транспорте, транспортные полицейские установили 35-летнего курганца, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. 28 декабря 2017 года мужчина был задержан у одного из домов города в ходе проведения оперативного мероприятия. При проведении личного досмотра полицейские обнаружили у мужчины полимерный пакетик с порошкообразным веществом белого цвета, который находился в носке. Пакетик был изъят и направлен на экспертизу, которая показала, что содержимым свертка является наркотическое средство — производное «N-метилэфедрона», массой 0,65 граммов, что является значительным размером. Задержанный пояснял, что наркотик приобрел в Кургане для личного употребления. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности, постоянной работы не имеет.
В отношении курганца дознаватели возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела вина мужчины полностью доказана, материалы были направлены в суд.
Курганским городским судом назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор вступил в законную силу.
Уральский меридиан: последние новости
В Тюмени мужчина с пистолетом напал на сотрудников офиса Тюменец лишился 17 000 рублей при покупке через интернет-сайт В Снежинске женщина купила лекарство у мошенников за 100 000 рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге282
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным98
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово175
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово85
Запад начал войну разведок без правил45
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение