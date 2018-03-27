Курганец схлопотал строгача за пристрастие к наркотикам

Курганским городским судом вынесен приговор в отношении местного жителя, 1982 года рождения, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в Курганском линейном отделе МВД России на транспорте, транспортные полицейские установили 35-летнего курганца, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. 28 декабря 2017 года мужчина был задержан у одного из домов города в ходе проведения оперативного мероприятия. При проведении личного досмотра полицейские обнаружили у мужчины полимерный пакетик с порошкообразным веществом белого цвета, который находился в носке. Пакетик был изъят и направлен на экспертизу, которая показала, что содержимым свертка является наркотическое средство — производное «N-метилэфедрона», массой 0,65 граммов, что является значительным размером. Задержанный пояснял, что наркотик приобрел в Кургане для личного употребления. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности, постоянной работы не имеет.

В отношении курганца дознаватели возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела вина мужчины полностью доказана, материалы были направлены в суд.