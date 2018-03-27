Редактора «Блог Сочи» оставлен под стражей по решению Краснодарского краевого суда

Краснодар . 27 марта — Новая Кубань. Сегодня в Краснодарском краевом суде рассматривали апелляционную жалобу на решение сочинского районного суда о содержании под стражей Александра Валова на время следствия.

Юрия Напсо. Редактору «Блог Сочи» инкриминируют вымогательство денежных средств с депутата ГД

Его защитники раннее подробно рассказывали корреспонденту «Новой Кубани», что уголовное преследование может быть обосновано последствиями прошлых судебных тяжб по поводу публикаций на «Блоге Сочи» материалов о бассейне Юрия Напсо.

* Адвокат Валова рассказал, почему Краснодарский краевой суд оставил под стражей редактора «БлогСочи»

По решению суда Валов взят под стражу до 19 апреля. Он находится в СИЗО г. Армавира . Гособвинитель в суде первой инстанции настаивал на том, что необходимость избрания такой меры пресечения обоснована возможными попытками Валова скрыться от органов предварительного следствия с целью продолжения своей преступной деятельности.

Доказательная база на редактора «Блог Сочи» строилась на протоколах допросов свидетелей и потерпевшего.

Сегодня в ходе рассмотрения апелляционной жалобы выяснилось, что в материалах дела они почему-то отсутствуют. Об этом «Новой Кубани» сообщил юрист международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков

— Мы предложили суду найти протоколы в материалах дела, чтобы изучить их. На протяжении 20 минут вместе с прокурором искали их. Но их не оказалось.

Таким образом, по итогам судебного следствия было принято решение об исключении из материалов дела абзаца, касающегося изучения судом первой инстанции протоколов допроса свидетелей и потерпевшего.

Защита продолжит настаивать на необоснованности содержания Валова под стражей ввиду недостатка доказательной базы.

* Суд признал информацию по делу редактора Блог Сочи запрещенной к распространению на территории РФ

«Новая Кубань» продолжит следить за развитием событий.