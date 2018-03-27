Ещё
Редактора «Блог Сочи» оставлен под стражей по решению Краснодарского краевого суда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Редактора «Блог Сочи» оставлен под стражей по решению Краснодарского краевого суда 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 27 марта — Новая Кубань. Сегодня в Краснодарском краевом суде рассматривали апелляционную жалобу на решение сочинского районного суда о содержании под стражей Александра Валова на время следствия.
Редактору «Блог Сочи» инкриминируют вымогательство денежных средств с депутата ГД Юрия Напсо.
Его защитники раннее подробно рассказывали корреспонденту «Новой Кубани», что уголовное преследование может быть обосновано последствиями прошлых судебных тяжб по поводу публикаций на «Блоге Сочи» материалов о бассейне Юрия Напсо.
* Адвокат Валова рассказал, почему Краснодарский краевой суд оставил под стражей редактора «БлогСочи»
По решению суда Валов взят под стражу до 19 апреля. Он находится в СИЗО г. Армавира. Гособвинитель в суде первой инстанции настаивал на том, что необходимость избрания такой меры пресечения обоснована возможными попытками Валова скрыться от органов предварительного следствия с целью продолжения своей преступной деятельности.
Доказательная база на редактора «Блог Сочи» строилась на протоколах допросов свидетелей и потерпевшего.
Сегодня в ходе рассмотрения апелляционной жалобы выяснилось, что в материалах дела они почему-то отсутствуют. Об этом «Новой Кубани» сообщил юрист международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков:
— Мы предложили суду найти протоколы в материалах дела, чтобы изучить их. На протяжении 20 минут вместе с прокурором искали их. Но их не оказалось.
Таким образом, по итогам судебного следствия было принято решение об исключении из материалов дела абзаца, касающегося изучения судом первой инстанции протоколов допроса свидетелей и потерпевшего.
Защита продолжит настаивать на необоснованности содержания Валова под стражей ввиду недостатка доказательной базы.
* Суд признал информацию по делу редактора Блог Сочи запрещенной к распространению на территории РФ
«Новая Кубань» продолжит следить за развитием событий.
Новая Кубань: последние новости
На Кубани 24-летний парень ограбил и жестоко убил пенсионерку В Приморско-Ахтарском районе женщина убила избившего ее сожителя Директор ЗАО «Полтавские консервы» добровольно выплатил работникам многомиллионный долг по зарплате после возбуждения дела
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге269
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным94
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово172
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово83
НАТО приняло меры против российских дипломатов182
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение