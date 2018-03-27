Редактора «Блог Сочи» оставлен под стражей по решению Краснодарского краевого суда 

Краснодар. 27 марта — Новая Кубань. Сегодня в Краснодарском краевом суде рассматривали апелляционную жалобу на решение сочинского районного суда о содержании под стражей Александра Валова на время следствия.
Редактору «Блог Сочи» инкриминируют вымогательство денежных средств с депутата ГД Юрия Напсо.
Его защитники раннее подробно рассказывали корреспонденту «Новой Кубани», что уголовное преследование может быть обосновано последствиями прошлых судебных тяжб по поводу публикаций на «Блоге Сочи» материалов о бассейне Юрия Напсо.
* Адвокат Валова рассказал, почему Краснодарский краевой суд оставил под стражей редактора «БлогСочи»
По решению суда Валов взят под стражу до 19 апреля. Он находится в СИЗО г. Армавира. Гособвинитель в суде первой инстанции настаивал на том, что необходимость избрания такой меры пресечения обоснована возможными попытками Валова скрыться от органов предварительного следствия с целью продолжения своей преступной деятельности.
Доказательная база на редактора «Блог Сочи» строилась на протоколах допросов свидетелей и потерпевшего.
Сегодня в ходе рассмотрения апелляционной жалобы выяснилось, что в материалах дела они почему-то отсутствуют. Об этом «Новой Кубани» сообщил юрист международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков:
— Мы предложили суду найти протоколы в материалах дела, чтобы изучить их. На протяжении 20 минут вместе с прокурором искали их. Но их не оказалось.
Таким образом, по итогам судебного следствия было принято решение об исключении из материалов дела абзаца, касающегося изучения судом первой инстанции протоколов допроса свидетелей и потерпевшего.
Защита продолжит настаивать на необоснованности содержания Валова под стражей ввиду недостатка доказательной базы.
«Новая Кубань» продолжит следить за развитием событий.