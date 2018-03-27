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Арендатору ТЦ в Кемерове продлили срок задержания вслед за техдиректором
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Арендатору ТЦ в Кемерове продлили срок задержания вслед за техдиректором 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Заводский районный суд Кемерова продлил до трех суток срок задержания второму фигуранту по делу о гибели 64 человек на пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» — арендатору помещения, где начался пожар Надежде Судденок. Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Как напоминает ТАСС, ранее суд продлил срок задержания другому фигуранту дела о гибели людей на пожаре в «Зимней вишне» — техническому директору компании-собственника ТРЦ «Зимняя вишня» (ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат») Георгию Соболеву.
На сегодняшний день в суд были поданы материалы в отношении четырех задержанных по делу о гибели людей на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Среди них — технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре, по предварительным данным, отключил систему оповещения.
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