Подозреваемый в убийстве трех пенсионеров покончил с собой 

Напомним, по версии следствия, три убийства (6 марта в городе Ярцево Смоленской области и 25 и 27 марта 2017 года в Самаре) — дело рук гражданина Казахстана Павла Шайахметова.
На вчерашнем заседании он заявил о том, что вины своей не признает, ему вкололи неизвестное вещество, из-за чего при задержании мужчина признал свою вину.
Вскоре после окончания заседания Шайахметов совершил суицид.
Однако его адвокат от комментариев воздержался: «Сегодняшнее заседание действительно не состоялось, но в суде мне сказали, что из-за того, что моего клиента не доставил конвой, — заявил по телефону адвокат Антон Синельников. — Заседание отложили на 4 апреля».
Между тем в региональном Следственном комитете подтвердили факт суицида: «По факту его смерти проводится проверка, — сообщила старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева. — Известно, что мужчина скончался в больнице. Сам инцидент произошел в конвойном помещении».
Была ли смерть Шайахметова суицидом и кто, возможно, не досмотрел за подсудимым, пока не ясно.