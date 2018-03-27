Подозреваемый в убийстве трех пенсионеров покончил с собой

На вчерашнем заседании он заявил о том, что вины своей не признает, ему вкололи неизвестное вещество, из-за чего при задержании мужчина признал свою вину.

Вскоре после окончания заседания Шайахметов совершил суицид.

Однако его адвокат от комментариев воздержался: «Сегодняшнее заседание действительно не состоялось, но в суде мне сказали, что из-за того, что моего клиента не доставил конвой, — заявил по телефону адвокат Антон Синельников. — Заседание отложили на 4 апреля».

Была ли смерть Шайахметова суицидом и кто, возможно, не досмотрел за подсудимым, пока не ясно.