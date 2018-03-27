«Арамильскому людоеду» грозит до 15 лет тюрьмы

В суд передано дело в отношении «арамильского людоеда». 26-летний свердловчанин за убийство может лишиться свободы на срок до 15 лет, об этом сообщает во вторник, 27 марта, «АиФ-Урал»

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего слесаря-сборщика, которого обвиняют по статье «Убийство». Дело уже передано в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, инцидент произошел 3 сентября 2017 года. Свердловчанин познакомился с 42-летней женщиной и пригласил ее к себе домой, в квартиру одной из многоэтажек на проспекте Космонавтов. В ходе распития спиртных напитков между парой произошла ссора, закончившаяся тем, что мужчина несколько раз ударил женщину молотком по голове. Свердловчанка погибла прямо на месте происшествия. После убийства, вечером того же дня, уралец позвонил знакомому и попросил ему помочь якобы вывезти из квартиры диван. На самом же деле, злоумышленник поместил в пакет тело убитой и забросал его вещами, создав видимость, что он вывозит имущество. В результате этого женщину вывезли на автомобиле в район Арамили, на берег пруда возле городской плотины.

В ходе допроса обвиняемый признался, что в своей ванной он отрезал несколько фрагментов тела убитой, чтобы расчленить тело для последующей транспортировки и скрыть следы преступления. Однако сыщикам все-таки удалось выйти на след убийцы.

Убитую женщину местные жители нашли 5 сентября. Личность погибшей также удалось вычислить. В начале сентября 2017 года дочь 42-летней свердловчанки подавала заявление в полицию о пропаже матери.

Напомним, найденное на берегу водоема тело вызвало панику среди местных жителей. В соцсетях поползли слухи о том, что в Арамили орудует серийный маньяк-людоед, на счету которого несколько жертв.