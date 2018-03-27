Россия пресекла контрабанду около трех тонн нефрита в Казахстан 

Полицейские и таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Казахстан около трех тонн нефрита. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает РИА «Новости»
Правоохранители задержали подозреваемого на границе с Казахстаном. Им оказался
34-летний
гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина пытался вывезти мономинералы на сумму в 12 миллионов рублей в грузовике под видом строительного камня.
Пресечена попытка незаконного перемещения через границу Российской Федерации крупной партии нефрита
— Ирина Волк.
По факту попытки контрабанды следователи возбудили уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
В ноябре прошлого года сообщалось, что злоумышленники попытались вывезти из России 30 килограммов нефрита в тормозных бачках поезда. Грузовой поезд с лесом следовал в Китай. В странах Восточной Азии нефрит является культовым камнем.