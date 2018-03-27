Россия пресекла контрабанду около трех тонн нефрита в Казахстан

Правоохранители задержали подозреваемого на границе с Казахстаном. Им оказался

34-летний

гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина пытался вывезти мономинералы на сумму в 12 миллионов рублей в грузовике под видом строительного камня.

Пресечена попытка незаконного перемещения через границу Российской Федерации крупной партии нефрита

— Ирина Волк.

По факту попытки контрабанды следователи возбудили уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.