Ещё
Россия пресекла контрабанду около трех тонн нефрита в Казахстан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия пресекла контрабанду около трех тонн нефрита в Казахстан 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Полицейские и таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Казахстан около трех тонн нефрита. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает РИА «Новости»
Правоохранители задержали подозреваемого на границе с Казахстаном. Им оказался
34-летний
гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина пытался вывезти мономинералы на сумму в 12 миллионов рублей в грузовике под видом строительного камня.
Пресечена попытка незаконного перемещения через границу Российской Федерации крупной партии нефрита
— Ирина Волк.
По факту попытки контрабанды следователи возбудили уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
В ноябре прошлого года сообщалось, что злоумышленники попытались вывезти из России 30 килограммов нефрита в тормозных бачках поезда. Грузовой поезд с лесом следовал в Китай. В странах Восточной Азии нефрит является культовым камнем.
360tv.ru: последние новости
Шакро Молодой признан виновным в вымогательстве Спасатели нашли открытое горение в кемеровском ТЦ Актер «Великолепного века» Аднан Коч попался с наркотиками
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге271
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным97
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово174
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово83
НАТО приняло меры против российских дипломатов184
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение