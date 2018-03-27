Ещё
Адвокат посчитал излишним наказание за кражу денег с пластиковых карт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат посчитал излишним наказание за кражу денег с пластиковых карт 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Законопроект, ужесточающий уголовное наказание за кражу денег с банковских карт, а также электронных денежных средств, принят Госдумой во втором чтении. Как передает «Росбалт», поправками вводят в Уголовный кодекс новый квалифицирующий признак — хищение чужого имущества с банковского счета, а также электронных денежных средств. За такие действия преступникам будет грозить до шести лет лишения свободы.
Адвокат Александр Карабанов объяснил НСН, почему считает эти поправки излишними.
«Законодатель пытается выделить эти преступления в отдельную норму. До этого, если денежные средства похищались с расчетных счетов или карт, дело возбуждалось о мошенничестве, что в полной мере позволяло привлечь виновных к ответственности. Я считаю, что законодателю не следовало конкретизировать этот вид преступлений в отдельную норму, потому что это может создать дополнительные сложности при расследовании. Статья 159 УК достаточно универсальная, включает в себя «хищение путем злоупотребления доверием либо обманом». Она вполне может применяться и к этому виду преступлений, наказание за них до 10 лет лишения свободы», — пояснил он.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, злоумышленники используют новый способ краж — средства со счетов списываются маленькими суммами, за что может грозить только административное наказание. При этом общая сумма похищенного может тянуть на тяжкое преступление. Поэтому было предложено ужесточить наказание и сделать его уголовным.
Национальная Служба Новостей: последние новости
В Дагестане возбудили дело против главы местного управления ФАС Песков отказался комментировать реакцию СМИ на ситуацию со Слуцким В Шотландии автомобиль намеренно сбил детей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге282
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным98
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово175
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово85
Запад начал войну разведок без правил45
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение