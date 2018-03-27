Адвокат посчитал излишним наказание за кражу денег с пластиковых карт

Законопроект, ужесточающий уголовное наказание за кражу денег с банковских карт, а также электронных денежных средств, принят Госдумой во втором чтении. Как передает «Росбалт», поправками вводят в Уголовный кодекс новый квалифицирующий признак — хищение чужого имущества с банковского счета, а также электронных денежных средств. За такие действия преступникам будет грозить до шести лет лишения свободы.

Адвокат Александр Карабанов объяснил НСН, почему считает эти поправки излишними.

«Законодатель пытается выделить эти преступления в отдельную норму. До этого, если денежные средства похищались с расчетных счетов или карт, дело возбуждалось о мошенничестве, что в полной мере позволяло привлечь виновных к ответственности. Я считаю, что законодателю не следовало конкретизировать этот вид преступлений в отдельную норму, потому что это может создать дополнительные сложности при расследовании. Статья 159 УК достаточно универсальная, включает в себя «хищение путем злоупотребления доверием либо обманом». Она вполне может применяться и к этому виду преступлений, наказание за них до 10 лет лишения свободы», — пояснил он.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, злоумышленники используют новый способ краж — средства со счетов списываются маленькими суммами, за что может грозить только административное наказание. При этом общая сумма похищенного может тянуть на тяжкое преступление. Поэтому было предложено ужесточить наказание и сделать его уголовным.