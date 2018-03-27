Калининградка притворилась инвалидом и незаконно получила более 200 тысяч

Почти два года жительница Калининграда претворялась инвалидом, чтобы получать социальные выплаты от Пенсионного фонда. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество при получении выплат». Подозреваемая — 39-летняя калининградка. В 2016 году она, по версии следствия, изготовила подложные документы и обратилась Бюро медико-санитарной экспертизы. Ей присвоили инвалидность. С тех пор она получила право на ежемесячные выплаты. К тому моменту, как обман вскрылся, она успела «заработать» более 200 тысяч рублей.

«За совершение данного преступления фигурантке уголовного дела грозит максимальное наказание в виде ограничения свободы сроком до двух лет», — уточнили в полиции.