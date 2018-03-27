Двое свердловчан отправились на нары за убийство 10-летней давности

И грабеж.

Ивдельский горсуд вынес приговор по делу об убийстве и грабеже, совершенных более 10 лет назад. В колонию отправились двое мужчин — на 4 года и 14 лет. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено в сентябре 2007 года в квартире дома на улице 60 лет ВЛКСМ. Трое злоумышленников (уголовное дело в отношении одного из них выделено в отдельное производство из-за болезни) пришли к 68-летнему мужчине, у которого один из обвиняемых ранее брал деньги в долг. Когда пенсионер открыл дверь, его начали жестоко избивать, а затем задушили электрическим проводом. Затем злоумышленники забрали 30 тысяч рублей и скрылись.

Обвиняемых задержали в период с 2016 по 2017 годы.