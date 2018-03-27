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Попались с детским конструктором: в Самаре поймали банду гастролеров из республики Марий Эл
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Попались с детским конструктором: в Самаре поймали банду гастролеров из республики Марий Эл 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самарской области задержали банду воров из Йошкар-Олы. Гастролеры из республики Марий Эл похитили 37 наборов детского конструктора на сумму более 95 тысяч рублей.
— Они совершили кражу в городе Йошкар-Ола. Мужчины вчетвером зашли в торговое помещение по очереди. Двое из них брали наборы конструкторов и перемещались в «слепую зону». Еще один соучастник складывал добычу в пакет и выносил. В это время сотрудников торговой точки отвлекал четвертый член банды, — сообщили в областном главке.
Злоумышленники перемещались на иномарке темного цвета. Вероятнее всего, на ней преступники прибыли в Самару.
Сотрудники полиции из Самарской области задержали мужчин в областном центре. Со слов стражей порядка, им помогла ориентировка. Злоумышленников взяли с награбленным. Один из преступников успел скрыться. Конструкторы воры похищали с целью продажи.
Банда подозревается в серии аналогичных краж в других регионах России.
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