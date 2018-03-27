Воронежцев предупредили о мошенниках, действующих под видом полицейских 

Одна из жертв злоумышленников лишилась более полумиллиона рублей. Правоохранители предупредили жителей Воронежской области о телефонных мошенниках, работающих под видом полицейских. Одна из жертв злоумышленников лишилась 522 тыс. рублей, сообщила пресс-служба регионального управления МВД во вторник, 27 марта. По данным полиции, 22 марта 82-летней жительнице Семилук позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов Москвы. Лжеполицейский сообщил пенсионерке, что им удалось задержать преступная группа, которая занималась сбытом некачественных медицинских приборов и бадов, и что женщине — как обманутой — положена компенсация. Пенсионерка подтвердила, что покупала бады. Мужчина убедил её перевести 522 тыс. рублей на указанный им счёт и пообещал, что женщине вернётся компенсация в двойном размере. Через несколько дней жительница Семилук поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Силовики устанавливают личность мошенника и просят жителей города и области проявлять бдительность, не поддаваться на провокации злоумышленников. Екатерина Трещикова