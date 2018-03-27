В Нижнем Новгороде задержали за взятку депутата, управляющего кладбищами 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 27 мар — РИА Новости. В Нижнем Новгороде задержали по подозрению в получении крупной взятке директора управления муниципальных Николая Ингликова, который также является депутатом городской думы, сообщается на сайте следственного управления СК России по Нижегородской области.
По данным следствия, во вторник Ингликов «получил через посредника взятку в сумме 160 тысяч рублей за оказание смотрителю кладбища „Ново-Сормовское“ общего покровительства по службе и совершение законных действий, связанных с сохранением условий его трудового договора».
"Противоправные действия подозреваемого пресечены в ходе совместных мероприятий, проводимых следователями СК и оперативными сотрудниками ГУМВД России по Нижегородской области и УФСБ по региону. Он задержан", — говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что в отношении Ингликова возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере», в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.