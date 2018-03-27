В Нижнем Новгороде задержали за взятку депутата, управляющего кладбищами

НИЖНИЙ НОВГОРОД 27 мар — РИА Новости . В Нижнем Новгороде задержали по подозрению в получении крупной взятке директора управления муниципальных Николая Ингликова , который также является депутатом городской думы, сообщается на сайте следственного управления СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, во вторник Ингликов «получил через посредника взятку в сумме 160 тысяч рублей за оказание смотрителю кладбища „Ново-Сормовское“ общего покровительства по службе и совершение законных действий, связанных с сохранением условий его трудового договора».

Ведомство отмечает, что в отношении Ингликова возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере», в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.