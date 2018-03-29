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В Нижнем Новгороде арестовали за взятку депутата
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В Нижнем Новгороде арестовали за взятку депутата, управляющего кладбищами 

РИА Новости 35 минут назад
Директора управления муниципальными кладбищами Николая Ингликова, который также является депутатом городской думы, арестовали до 26 мая, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Ингликов арестован по 26 мая включительно. Он ходатайствовал о более мягкой мере пресечения, но суд в этом отказал", — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что депутата задержали во вторник. По данным следствия, в этот день он получил через посредника взятку в сумме 160 тысяч рублей за оказание смотрителю кладбища "Ново-Сормовское" общего покровительства по службе и совершение законных действий, связанных с сохранением условий его трудового договора.
В отношении Ингликова возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки в крупном размере", максимальное наказание за которую предусматривает лишение свободы до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.
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