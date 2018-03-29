В Нижнем Новгороде арестовали за взятку депутата, управляющего кладбищами

"Ингликов арестован по 26 мая включительно. Он ходатайствовал о более мягкой мере пресечения, но суд в этом отказал", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что депутата задержали во вторник. По данным следствия, в этот день он получил через посредника взятку в сумме 160 тысяч рублей за оказание смотрителю кладбища "Ново-Сормовское" общего покровительства по службе и совершение законных действий, связанных с сохранением условий его трудового договора.

В отношении Ингликова возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки в крупном размере", максимальное наказание за которую предусматривает лишение свободы до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.