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Депутата городской думы Нижнего Новгорода арестовали до 26 мая
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Депутата городской думы Нижнего Новгорода арестовали до 26 мая 

ТАСС 48 минут назад
Фото: Newsroom24
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 марта. /ТАСС/. Суд заключил под стражу депутата городской думы Нижнего Новгорода, директора управления муниципальных кладбищ города Николая Ингликова, которого подозревают в получении взятки. Об этом сообщил ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении Николая Ингликова. Его подозревают в получении взятки в размере 160 тыс. рублей. По версии следствия, 27 марта Ингликов получил взятку от посредника в размере 160 тыс. рублей за общее покровительство по службе и совершение законных действий, связанных с сохранением условий трудового договора смотрителя Ново-Сормовского кладбища в Нижнем Новгороде.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с 27 марта (дня фактического задержания) по 26 мая включительно", — сообщил Лазарев.
По словам собеседника агентства, обвиняемый и его защитник просили избрать более мягкую меру пресечения. Постановление суда может быть обжаловано в установленные законом сроки.
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