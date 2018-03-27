Пермяков осудили за незаконный игорный бизнес

Перми вынесли приговор организатором игорного бизнеса. Двое мужчин и две женщины под видом благотворительного фонда открыли несколько точек с азартными играми.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю , в четырёх районах города (Мотовилихинском, Ленинском и Свердловском) они с 26 марта по 7 декабря 2016 года арендовали нежилые помещения, в которых организовали азартные игры, завуалированные под деятельность благотворительного фонда «Грамотность» и под совершение сделок с бинарными опционами.

Деятельность подпольных игровых клубов удалось пресечь в результате совместной работы СКР и МВД . Силовики изъяли компьютерное оборудование.

Во время спецопераций проводились также контрольные закупки.

Суд признал пермяков виновными по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Приговором суда виновным назначено наказание в виде штрафов в размере от 100 до 120 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.