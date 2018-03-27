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Пермяков осудили за незаконный игорный бизнес
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Пермяков осудили за незаконный игорный бизнес 

АиФ Пермь 40 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми вынесли приговор организатором игорного бизнеса. Двое мужчин и две женщины под видом благотворительного фонда открыли несколько точек с азартными играми.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в четырёх районах города (Мотовилихинском, Ленинском и Свердловском) они с 26 марта по 7 декабря 2016 года арендовали нежилые помещения, в которых организовали азартные игры, завуалированные под деятельность благотворительного фонда «Грамотность» и под совершение сделок с бинарными опционами.
Деятельность подпольных игровых клубов удалось пресечь в результате совместной работы СКР и МВД. Силовики изъяли компьютерное оборудование.
Во время спецопераций проводились также контрольные закупки.
Суд признал пермяков виновными по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Приговором суда виновным назначено наказание в виде штрафов в размере от 100 до 120 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.
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