Суд вынес приговор двум свердловчанам за убийство 10-летней давности

В Ивделе суд вынес приговор двум мужчинам 44 и 40 лет, которых обвиняли в убийстве и грабеже. В областном управлении Следственного комитета отмечают, что преступление произошло 10 лет назад — в сентябре 2007 года.

По данным следствия, трое приятелей пришли к знакомому, у которого один из троицы брал деньги в долг. Он сообщил пожилому хозяину квартиры, что принес деньги, но, когда тот открыл дверь, двое мужчин напали на него и стали избивать. Они требовали, чтобы пенсионер сказал, где в квартире лежат деньги.

— У пострадавшего похитили 30 тысяч рублей. После нападения один из обвиняемых — мужчина, 1973 года рождения — на почве внезапно возникшей личной неприязни совершил убийство потерпевшего, задушив хозяина жилища электрическим проводом. Затем злоумышленники скрылись с места происшествия, распорядившись похищенными деньгами по своему усмотрению, — рассказали в областном управлении СКР.

Силовикам понадобилось почти 10 лет, чтобы раскрыть преступление. Всех причастных к преступлению удалось установить только в период с октября 2016 года по апрель 2017-го.

Одного из мужчин суд признал виновным в убийстве и грабеже и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, второго приговорили к 4 годам, но освободили, так как истек срок давности дела. В отношении третьего участника нападения уголовное дело выделено в отдельное производство из-за его болезни.

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