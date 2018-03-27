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Суд продлил срок задержания управляющей «Зимней вишни»
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Суд продлил срок задержания управляющей «Зимней вишни» 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Газета.Ru
Заводский районный суд Кемерово продлил до 72 часов срок задержания Надежды Судденок, управляющей торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА «Новости».
"Суд рассмотрел ходатайство следственных органов и постановил продлить срок задержания Судденок, обвиняемой по статьям 109, 219 и 238 УК России на срок не более 72 часов, то есть до 3.40 (23.40 мск) 29 марта", — сказал судья.
Как отмечается, суд принял решение отложить рассмотрение вопроса об избрании ей меры пресечения на 28 марта.
Ранее сообщалось, что техническому директору ТЦ «Зимняя Вишня» Георгию Соболеву предъявили обвинение.
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