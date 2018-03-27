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Костромские полицейские помогли раскрыть серию угонов элитных автомобилей в ЦФО
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Костромские полицейские помогли раскрыть серию угонов элитных автомобилей в ЦФО 

Kostroma.Today 45 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Костромские полицейские помогли задержать угонщиков элитных автомобилей, узнал KOSTROMA.TODAY. Возможно, именно они оставили без машин жителей нескольких областей.
По версии следствия, 49-летний и 43-летний мужчины объезжали регионы в поисках подходящей иномарки.
«С помощью специальных технических средств они обходили охранные системы автомобиля и отгоняли в гаражи, где вносили изменения в идентификационные номера узлов и агрегатов, после чего выставляли на продажу», — рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в пресс-службе регионального УМВД.
Возможно, именно эти мужчины причастны к целой серии угонов практически по всему ЦФО и не только. Элитных авто лишились жители Костромской, Ярославской, Московской, Рязанской, Владимирской и других областей.
У подозреваемых изъяли различные приспособления для вскрытия автомобилей.
Подозреваемых задержали во Владимирской области. Сами они тоже владимирцы.
Во время обысков полицейские обнаружили у них 4 похищенных автомобиля марок Lexus и Toyota Land Cruiser стоимостью по несколько миллионов рублей каждый.
Также у мужчин изъяли системы подавления радиосигналов, сканеры и грабберы.
По признакам состава преступления полицейские возбудили уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Правоохранители устанавливают дополнительные эпизоды их преступной деятельности.
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