Костромские полицейские помогли раскрыть серию угонов элитных автомобилей в ЦФО

Костромские полицейские помогли задержать угонщиков элитных автомобилей, узнал KOSTROMA.TODAY. Возможно, именно они оставили без машин жителей нескольких областей.

По версии следствия, 49-летний и 43-летний мужчины объезжали регионы в поисках подходящей иномарки.

«С помощью специальных технических средств они обходили охранные системы автомобиля и отгоняли в гаражи, где вносили изменения в идентификационные номера узлов и агрегатов, после чего выставляли на продажу», — рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в пресс-службе регионального УМВД

Возможно, именно эти мужчины причастны к целой серии угонов практически по всему ЦФО и не только. Элитных авто лишились жители Костромской, Ярославской, Московской, Рязанской, Владимирской и других областей.

У подозреваемых изъяли различные приспособления для вскрытия автомобилей.

Подозреваемых задержали во Владимирской области . Сами они тоже владимирцы.

Во время обысков полицейские обнаружили у них 4 похищенных автомобиля марок Lexus и Toyota Land Cruiser стоимостью по несколько миллионов рублей каждый.

Также у мужчин изъяли системы подавления радиосигналов, сканеры и грабберы.

По признакам состава преступления полицейские возбудили уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранители устанавливают дополнительные эпизоды их преступной деятельности.