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В Адыгее мужчина задолжал более 70 тысяч рублей алиментов
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В Адыгее мужчина задолжал более 70 тысяч рублей алиментов 

АиФ Адыгея 49 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
Установлено, что 38-летний житель п. Тимирязева по решению суда обязан выплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери в размере ¼ части всех видов заработка и иных видов заработка ежемесячно, до наступления ее совершеннолетия.
«Будучи в 2017 году привлеченным к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка), должник находился в розыске, алименты не уплачивал, материальной и иной помощи не оказывал. В связи с чем задолженность достигла 74 тысяч рублей», рассказали в пресс-службе Прокуратуре Адыгеи.
По результатам прокурорской проверки установлено местонахождение должника. В порядке ст. 37 УПК РФ материалы проверки прокуратурой направлены в орган дознания, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
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