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В Ямало-Ненецком автономном округе возбуждено уголовное дело по факту совершения разбойного нападения
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В Ямало-Ненецком автономном округе возбуждено уголовное дело по факту совершения разбойного нападения 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 47 минут назад
В дежурную часть ОМВД России по г. Ноябрьску поступило заявление о том, что на территории нефтегазовой компании совершено разбойное нападение.
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа. В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что 9 марта около 11 часов двое неустановленных лиц совершили нападение на охранника и открыто похитили дизельное топливо. Предприятию причинен материальный ущерб на сумму более 500 000 рублей.
В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено и задержано лицо, причастное к совершению данного противоправного деяния. Им оказался ранее судимый житель города Новый Уренгой 1983 года рождения.
Следственным отделом ОМВД России по г. Ноябрьску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ. Подозреваемый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся и написал явку с повинной. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление и изобличение второго лица, причастного к совершению разбойного нападения.
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