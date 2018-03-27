СК заподозрил «Интехбанк» в незаконном выводе более 870 миллионов рублей 

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против руководства «ИнтехБанка» о незаконном выводе 873,6 миллиона рублей. Об этом сообщается в Telegram‐канале СК.
В сообщении говорится, что председатель правления «ИнтехБанка» и его первый заместитель подозреваются в злоупотреблении полномочиями. В Татарстане возбудили уголовные дела в отношении
51-летнего
Марселя Зарипова и 35-летней
Следствие полагает, что подозреваемые незаконно вывели из учреждения активы на 873,6 миллиона рублей, зная о неплатежеспособности банка и риске отзыва лицензии Банком России.
Своими действиями они нанесли вред имущественного характера агентству по страхованию вкладов, а также неопределенному кругу кредиторов банка.
Ранее ЦБ и Минфин подготовили законопроект, который меняет тарифную сетку штрафов для финансовых организаций за нарушение законодательства, нормативных актов и предоставление недостоверной информации. Как пояснили финансовые аналитики, новая мера может оказать серьезное давление на мелкие банки, которые не входят в топ-200 финансовых организаций по размеру активов.