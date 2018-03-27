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Суд приговорил к четырем годам заключения управляющую филиалом оренбургского банка
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Суд приговорил к четырем годам заключения управляющую филиалом оренбургского банка 

ТАСС 1 час назад
ОРЕНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Управляющую филиала одного из оренбургских банков, похитившую со счетов клиентов 16 млн рублей, приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Оренбургу, ее признали виновной по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».
"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 44-летней бывшей управляющей Оренбургским филиалом одного из банков", — говорится в сообщении.
Суд установил, что с марта 2013 по февраль 2014 года, имея доступ к информации о состоянии счетов клиентов банка, подсудимая похитила и обналичила более 16 млн рублей.
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