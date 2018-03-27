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Суд продлил срок задержания управляющей кемеровского ТЦ до 72 часов
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Суд продлил срок задержания управляющей кемеровского ТЦ до 72 часов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово во вторник продлил до 72 часов срок задержания Надежды Судденок, управляющей торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где произошел крупный пожар, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судья напомнил, что уголовное дело по факту пожара было возбуждено 25 марта, на следующий день Судденок была задержана в порядке статьи 91 УПК РФ и допрошена, 27 марта ей предъявлено обвинение.
"Суд рассмотрел ходатайство следственных органов и постановил продлить срок задержания Судденок, обвиняемой по статьям 109, 219 и 238 УК РФ на срок не более 72 часов, то есть до 3.40 (23.40 мск) 29 марта", — сказал судья.
Кроме того, суд принял решение отложить рассмотрение вопроса об избрании ей меры пресечения на 28 марта.
Обращаясь к присутствующим в зале потерпевшим, судья пояснил, что это необходимо «в силу ряда объективных причин, технических моментов и вопросов». В частности, следствию необходимо предоставить в суд ряд документов, признать людей потерпевшими.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.
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