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В Петрозаводске обнаружено более килограмма наркотиков
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В Петрозаводске обнаружено более килограмма наркотиков 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Девушке, подозреваемой в незаконном сбыте наркотиков, грозит пожизненный срок. Транспортные полицейские задержали автомобиль жительницы Карелии, которую заподозрили в сбыте наркотиков. В машине 29-летней женщины нашли наркотическое вещество массой более 235 граммов. В квартире фигурантки уголовного дела о покушении на незаконный сбыт наркотиков также было обнаружено 187 свертков с наркотиком общей массой более 267 граммов.
В ходе расследования полицейские выявили еще несколько эпизодов противозаконной деятельности, сообщили в МВД. По версии следствия, задержанная организовала «бесконтактный» сбыт наркотиков и прятала запрещенные вещества в тайниках в районах города и на объектах железной дороги.
Так, оперативники изъяли из тайников более 845 граммов психоактивных веществ. Отмечаеся, что фигурантка находится в следственном изоляторе.
— Максимальная санкция за совершение инкриминируемых ей преступных деяний предполагает наказание в виде пожизненного лишения свободы,
— говорится в сообщении министерства. По материалам: ptzgovorit.ru
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 Ещё 2 источника 
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