В Петрозаводске обнаружено более килограмма наркотиков

Девушке, подозреваемой в незаконном сбыте наркотиков, грозит пожизненный срок. Транспортные полицейские задержали автомобиль жительницы Карелии , которую заподозрили в сбыте наркотиков. В машине 29-летней женщины нашли наркотическое вещество массой более 235 граммов. В квартире фигурантки уголовного дела о покушении на незаконный сбыт наркотиков также было обнаружено 187 свертков с наркотиком общей массой более 267 граммов.

В ходе расследования полицейские выявили еще несколько эпизодов противозаконной деятельности, сообщили в МВД. По версии следствия, задержанная организовала «бесконтактный» сбыт наркотиков и прятала запрещенные вещества в тайниках в районах города и на объектах железной дороги.

Так, оперативники изъяли из тайников более 845 граммов психоактивных веществ. Отмечаеся, что фигурантка находится в следственном изоляторе

— Максимальная санкция за совершение инкриминируемых ей преступных деяний предполагает наказание в виде пожизненного лишения свободы,