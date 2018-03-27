В Карелии 29-летней автомобилистке, перевозившей наркотики, грозит пожизненный срок

Сотрудники полиции Карелии возбудили уголовное дело в отношении девушки, которую подозревают в наркоторговле. Одну партию запрещенных веществ злоумышленница перевозила в своем автомобиле, и была задержана с поличным.

В настоящее время 29-летняя жительница Карелии дожидается решения суда в следственном изоляторе . Максимальная санкция за совершение инкриминируемых ей преступных деяний предполагает наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает

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Расследование началось после того, как в декабре 2017 года в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Петрозаводского линейного отдела МВД на транспорте задержали автомобиль под управлением молодой жительницы Карелии. Полицейские полагали, что автолюбительница торгует наркотиками.

"При осмотре автотранспортного средства стражи порядка обнаружили и изъяли из незаконного оборота N-метилэфедрон общей массой более 235 граммов. Данная масса считается особо крупным размером", — говорится в пресс-релизе.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере").

Кроме того, стражи порядка провели обыск по месту жительства подозреваемой, в ходе которого обнаружили и изъяли 187 свертков с N-метилэфедроном весом более 267 граммов.

В дальнейшем сотрудники транспортной полиции выявили еще несколько дополнительных фактов противозаконной деятельности задержанной. Так, девушка организовала «бесконтактный» сбыт наркотических средств через тайники, оборудованные в различных районах карельской столицы, «в том числе и на объектах железнодорожного транспорта».

В ходе осмотра тайников оперативники изъяли индол общей массой более 445 граммов и N-метилэфедрон общей массой более 400 граммов.

В отношении девушки возбудили еще пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере") и ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере") УК РФ

"Транспортными полицейскими проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия для установления канала поставки наркотических веществ на территорию Республики Карелия", — заключили в МВД.

У пассажирки поезда " Петербург Самара " найдены наркотики

Еще одна молодая женщина-наркокурьер задержана транспортными полицейскими в Рузаевском районе Мордовии . Уголовное дело возбудили в отношении 30-летней пассажирки поезда N337, следовавшего из Санкт-Петербурга в Самару.

У задержанной изъято 26 пакетиков с порошкообразным веществом. Часть пакетиков была спрятана в тюбике от средства личной гигиены. Эксперты пришли к выводу, что изъятое является синтетическими наркотиками. «Масса изъятого составила более 40 граммов, что является крупным размером», — сообщает

официальный сайт

УТ МВД по Приволжскому федеральному округу.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере"). Женщине грозит наказание в виде 20 лет лишения свободы. Подозреваемую поместили под стражу.