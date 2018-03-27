В Уватском районе пресекли незаконную рубку леса в особо крупном размере

К полицейским отдела МВД России по Уватскому району поступила информация от сотрудников Тобольского межрайонного отдела федерального государственного лесного надзора о факте незаконной рубки лесных насаждений на территории Уватского района.

При проверке поступившего сообщения, сотрудники полиции установили, что незаконная вырубка произведена подрядной организацией, занимающейся подготовительными работами под строительство кустовой площадки нефтяного месторождения.

Экспертной оценкой общий ущерб Государственному фонду РФ составил порядка 150000 рублей. Вырублено хвойных и лиственных деревьев 13 гектаров.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации с предусмотренной мерой наказания — штраф в размере до 3 000 000 рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет.