Ещё
Бывший гаишник-взяточник не смог выйти по УДО из рязанской колонии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший гаишник-взяточник не смог выйти по УДО из рязанской колонии 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу жителя Саратовской области, осужденного за получение взятки, сообщает пресс-служба облсуда.
Установлено, что бывшего сотрудника ГИБДД Саратовской области осудили в 2013 году за взятки и превышение должностных полномочий к 7 годам 9 месяцам лишения свободы и выплате штрафа в размере 1 800 000 рублей.
Осужденный, отбывая наказание в Скопинском районе, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В обоснование ходатайства указывал, что в соответствии с законодательством, отбыв 2/3 срока, имеет право на УДО, исправился, полностью раскаялся в содеянном, имеет стабильное примерное поведение.
Однако, районный суд, рассмотрев материалы дела, установил, что осужденный за время пребывания в колонии несколько раз нарушал режим, не предпринимал должных мер к исполнению дополнительного наказания (штрафа), в ходатайстве об УДО отказал.
Осужденный подал апелляционную жалобу, но Рязанский областной суд, оставил постановление районного суда без изменения.
АиФ Рязань: последние новости
«Касимовского убийцу» отправили в колонию на 19 лет За выходные в Рязанской области зафиксировано одно мобильное мошенничество В Пронском районе пенсионерка украла деньги у своей пьяной подруги
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным52
Еще три страны вышлют российских дипломатов231
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово182
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову265
НАТО приняло меры против российских дипломатов57
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение