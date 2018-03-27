Бывший гаишник-взяточник не смог выйти по УДО из рязанской колонии

Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу жителя Саратовской области , осужденного за получение взятки, сообщает пресс-служба облсуда.

Установлено, что бывшего сотрудника ГИБДД Саратовской области осудили в 2013 году за взятки и превышение должностных полномочий к 7 годам 9 месяцам лишения свободы и выплате штрафа в размере 1 800 000 рублей.

Осужденный, отбывая наказание в Скопинском районе, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В обоснование ходатайства указывал, что в соответствии с законодательством, отбыв 2/3 срока, имеет право на УДО, исправился, полностью раскаялся в содеянном, имеет стабильное примерное поведение.

Однако, районный суд, рассмотрев материалы дела, установил, что осужденный за время пребывания в колонии несколько раз нарушал режим, не предпринимал должных мер к исполнению дополнительного наказания (штрафа), в ходатайстве об УДО отказал.

Осужденный подал апелляционную жалобу, но Рязанский областной суд, оставил постановление районного суда без изменения.