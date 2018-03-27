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Суд в Приморье приговорил экс-главу района к четырем годам колонии за махинации с землей
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Суд в Приморье приговорил экс-главу района к четырем годам колонии за махинации с землей 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 27 марта. /ТАСС/. Хасанский районный суд Приморского края вынес приговор в отношении бывшего главы Хасанского муниципального района Александра Нарыжного, признанного виновным в превышении полномочий, сообщила во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Суд назначил Нарыжному четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком три года. Осужденный взят под стражу в зале суда", — сообщили в ведомстве.
Суд установил, что с 2011 года по 2013 год, когда Нарыжный занимал должность главы администрации Хасанского района, он массово раздавал частным лицам муниципальные земли без проведения аукциона и по льготной выкупной цене.
При оформлении земли под временными постройками, вроде сараев, в собственность частных лиц, участки оказывались слишком большими по сравнению с площадью сараев. В ряде случаев глава района незаконно принимал решения передать поселковую землю гражданам, которые даже не были зарегистрированы в этих поселках.
В результате из распоряжения администраций Хасанского муниципального района и еще шести городских и двух сельских поселений незаконно выбыло порядка 300 земельных участков. Ущерб государству составил свыше 62 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.
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