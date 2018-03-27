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Дело о пожаре в «Зимней вишне» поручено следователю при главе СК
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Дело о пожаре в «Зимней вишне» поручено следователю при главе СК 

Газета.Ru 17 часов назад
Фото: Газета.Ru
Старшему следователю по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Рустаму Габдуллину поручено уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, передает VSE42.Ru.
По данным портала, Габдуллин расследовал дело о крушении дизель-электрохода «Булгария» в 2011 году, в результате которого погибло 122 человека.
Ранее сообщалось, что управляющая ТЦ в Кемерово не признала вину.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых.
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