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СК выдвинул обвинения по делу о пожаре в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СК предъявил обвинения задержанным по делу о пожаре в Кемерово 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что на данный момент предъявлены обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Следственный комитет Российской Федерации продолжает устанавливать всех причастных к произошедшей трагедии в торговом центре в Кемерово. На данный момент уже предъявлено обвинение пятерым задержанным", — сказала Петренко.
Ранее сообщалось, что СК подтвердил информацию об иностранном пранкере по делу о пожаре в Кемерово.
25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.
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