СК выдвинул обвинения по делу о пожаре в Кемерово

СК предъявил обвинения задержанным по делу о пожаре в Кемерово

"Следственный комитет Российской Федерации продолжает устанавливать всех причастных к произошедшей трагедии в торговом центре в Кемерово. На данный момент уже предъявлено обвинение пятерым задержанным", — сказала Петренко. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что на данный момент предъявлены обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово . Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что СК подтвердил информацию об иностранном пранкере по делу о пожаре в Кемерово.

25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.