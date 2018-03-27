Екатерина Пузикова и ее сын признаны потерпевшими по делу об убийстве мужа-банкира

Напомним, в конце октября 2017 года Екатерина Пузикова была оправдана после двух обвинительных приговоров по этому делу.

Преступление было совершено 7 марта 2012 на вечеринке в загородном доме семьи в пос. Кондурчинский.

Сейчас дело возвращено в региональное следственное управление СК России для дальнейшего расследования. Дело принял к своему производству следователь по особо важным делам Андрей Святкин, который также ведет следствие по убийству охранника при нападении в «ЛОКОбанке».

По словам Екатерины, она намерена добиваться наказания убийцы ее мужа. Как и ранее, во время судебного следствия, Пузикова утверждает, что виновник отравления — кузен ее мужа. Мнение потерпевшей поддерживают и ее адвокаты.

Мать погибшего Галина Пузикова , еще с начала следствия признанная потерпевшей, не оставляет надежды отменить оправдательный приговор бывшей снохе. Ее адвокат готовит надзорную жалобу в Верховный суд на отказ областного суда в рассмотрении кассационной жалобы. Прокуратура же, смирившись с отказом в кассационной инстанции, уже принесла Екатерине официальные извинения за незаконное уголовное преследование, длившееся почти шесть лет.

Также изданию стало известно, что Екатерина вернула себе девичью фамилию, навсегда отстранившись от семейства погибшего мужа.