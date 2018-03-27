Суд продлил до трех суток задержание арендатора ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове 

В Заводском районном суде Кемерова продолжается заседание по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Гендиректор компании-арендатора Надежда Судденок заявила, что причиной трагедии считает поджог. Суд продлил ей срок задержания под стражей на 72 часа, пишет ТАСС. Показания в суде дал и Александр Никитин — он отвечал за монтаж и исправность пожарной сигнализации в торговом центре «Зимняя Вишня». Мужчина утверждает, что проверка в здании была в феврале, никаких нарушений она не выявила. Никитину также продлили срок задержания на 72 часа.