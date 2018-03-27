Опубликовано видео из сгоревшей «Зимней вишни»

Обвинение предъявлено четверым фигурантам уголовного дела о пожаре, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко

Всего по делу о пожаре задержано пять человек, ответственных за эксплуатацию и обслуживание торгового центра. В ближайшее время обвинение будет предъявлено еще одному подозреваемому — охраннику ЧОПа, отключившему систему оповещения после сигнала о пожаре.