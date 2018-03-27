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В Армавире мошенница «сняла порчу» за золотые украшения
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В Армавире мошенница «сняла порчу» за золотые украшения 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В дежурную часть отдела МВД России по городу Армавиру обратилась местная жительница с сообщением о том, что стала жертвой мошенницы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Пенсионерка рассказала, что в общественном транспорте к ней подсела неизвестная женщина и сообщила о порче, для снятия которой ей необходимо два золотых кольца. Попутчица назначила место встречи, где обязалась вернуть пенсионерке ее украшения. Потерпевшая отдала кольца, но в назначенном месте «колдунью» не дождалась. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.
Полицейские составили ориентировку на розыск подозреваемой и вскоре задержали женщину, по описанию схожую с разыскиваемой. Для дальнейшего разбирательства 57-летнюю местную жительницу доставили в отдел полиции. Установлена причастность задержанной еще к одному факту аналогичной противоправной деятельности. Возбуждено дело по признакам «Мошенничества», максимальный срок по которой — 5 лет лишения свободы.
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