В Армавире мошенница «сняла порчу» за золотые украшения

В дежурную часть отдела МВД России по городу Армавиру обратилась местная жительница с сообщением о том, что стала жертвой мошенницы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Пенсионерка рассказала, что в общественном транспорте к ней подсела неизвестная женщина и сообщила о порче, для снятия которой ей необходимо два золотых кольца. Попутчица назначила место встречи, где обязалась вернуть пенсионерке ее украшения. Потерпевшая отдала кольца, но в назначенном месте «колдунью» не дождалась. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

Полицейские составили ориентировку на розыск подозреваемой и вскоре задержали женщину, по описанию схожую с разыскиваемой. Для дальнейшего разбирательства 57-летнюю местную жительницу доставили в отдел полиции. Установлена причастность задержанной еще к одному факту аналогичной противоправной деятельности. Возбуждено дело по признакам «Мошенничества», максимальный срок по которой — 5 лет лишения свободы.