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Суд в Брянске направил на рассмотрение прошение об УДО экс-губернатора
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Суд в Брянске направил на рассмотрение прошение об УДО экс-губернатора 

РИА Новости 1 час назад
БРЯНСК, 27 мар — РИА Новости. Брянский областной суд направил на новое рассмотрение прошение об условно-досрочном освобождении бывшего губернатора Николая Денина, осужденного на четыре года за злоупотребление полномочиями, сообщает региональная прокуратура.
Суды уже несколько раз отказывали экс-губернатору в УДО.
"Областной суд принял решение об отмене постановления районного суда (об отказе в УДО — ред.), направив дело на новое судебное рассмотрение", — сообщает надзорный орган.
Николай Денин 19 ноября 2015 года был приговорен к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора Брянской области о взыскании с Денина причиненного преступлением материального ущерба бюджету Брянской области в размере 21,8 миллиона рублей.
Как установил суд, в декабре 2011 года и январе 2012 года губернатор, «действуя из корыстных побуждений», подписал распоряжение о выделении из резервного фонда региона более 21,8 миллиона рублей подконтрольной его семье птицефабрике «Снежка», из-за взрыва в цехе которой погибли два человека, еще четверо получили ранения.
Суд согласился с позицией следствия, что деньги были выделены «в отсутствие законных оснований и израсходованы компанией „Снежка“ на текущую финансово-хозяйственную деятельность». Как решил суд, данное происшествие локального характера было необоснованно расценено как ЧП регионального масштаба. По информации, ранее озвученной адвокатами, следствие было проведено в спешном порядке, а приговор Денину был вынесен скоропалительно — спустя четыре с половиной часа после окончания судебных прений.
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