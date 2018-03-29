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Ущерб от разбойного нападения на мужчину возле ТЦ «Дубровка» составил почти 60 млн руб.
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Ущерб от разбойного нападения на мужчину возле ТЦ «Дубровка» составил почти 60 млн руб. 

Агентство «Москва» 16 минут назад
Фото: Новости РуФокс
Добычей преступников, совершивших разбойное нападение на мужчину рядом с торговым центром «Дубровска» в столице, стали рубли и валюта на общую сумму почти 60 млн руб. Уточненную информацию Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
Вечером 28 марта на стоянке на ул. Шарикоподшипниковская трое неизвестных подошли к автомобилю Volkswagen Caddy, в котором находился мужчина. Угрожая гражданину похожим на пистолет предметом, злоумышленники похитили из салона иномарки сумку, в которой находились 31 млн руб., 263 тыс. долл. и 167 тыс. евро. После этого неизвестные скрылись на своей машине, причинив ущерб на сумму около 58,5 млн руб.», — пояснили в столичном главке.
По данному факту в МВД возбудили уголовное дело о разбое, ведется розыск преступников.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что вечером 28 марта неизвестные, угрожая оружием, отняли сумку с денежными средствами у мужчины, который сидел в припаркованном автомобиле возле ТЦ «Дубровка». По словам источника в правоохранительных органах, трое нападавших скрылись на автомобиле ВАЗ-21099. Для поимки преступников полиция объявляла план «Перехват».
Агентство «Москва»: последние новости
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