Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в убийстве несовершеннолетней

Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости

Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в бандитизме и разбое

В Прикамье вынесли приговор группе граждан, обвиняемых в вовлечении в занятие проституцией

Директор футбольного клуба в Петербурге подозревается в причастности к многомиллионному мошенничеству