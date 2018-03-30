Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в убийстве несовершеннолетней 

«В мае 2015 года в лесополосе недалеко от автодороги Кострома-В. Спасское было обнаружено тело 15-летней девушки с признаками насильственной смерти. По данному факту следователями регионального СУ СК России было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУУР МВД России, УУР УМВД России по Костромской области, ОУР МО МВД России „Мантуровский“, ОУР ОМВД России по г. Воркуте установили причастность к убийству 36-летнего водителя-дальнобойщика из республики Коми, ранее судимого за тяжкие преступления. Мужчину задержали. В ходе допроса он дал признательные показания. Во многом успешному раскрытию преступления способствовала кропотливая работа экспертов-криминалистов МВД России, которые доказали, что образец ДНК, изъятый на месте преступления, принадлежит именно подозреваемому. В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Расследование продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.