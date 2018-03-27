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Московские полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении
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Московские полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали двух приезжих из ближнего зарубежья по подозрению в совершении разбойного нападения на салон сотовой связи.
«В службу «102» поступило сообщение о разбойном нападении от администратора одного из салонов сотовой связи. Как сообщила заявительница, в помещение салона зашел неизвестный мужчина. Угрожая предметом, похожим на пистолет, а также применив к ней физическую силу, злоумышленник потребовал передать ему находящиеся в кассовом аппарате денежные средства. Испугавшись, сотрудница салона выполнила его требования. Материальный ущерб составил более 160 тысяч рублей», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Позже полицейские установили, что злоумышленник действовал не один, на улице его ожидал соучастник, который следил за обстановкой снаружи.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте 25 и 26 лет. При проведении обыска по месту проживания одного из задержанных был обнаружен и изъят предмет, похожий на пистолет. Изъятое отправлено на исследование.
По данному факту следственным отделом МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой».
Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
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