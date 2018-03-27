Не бита — не крашена, продана — заложена. Ростовчанин обманул автоломбард на 300 тысяч рублей

Мошенник обманул автоломбард на крупную сумму в 300 тысяч рублей. По информации донского главка МВД, мужчина сначала заложил ПТС своего автомобиля Mercedes-Benz, а после обратился в ГИБДД с заявлением о его утере. После восстановления документов, предприимчивый ростовчанин тут же продал свой автомобиль. Факт мошенничества вскрылся, и теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Это уже второй скандал за неделю с мошенничеством на крупную сумму. 23 марта ростовский суд вынес приговор бизнесмену, похитившему почти полмиллиона рублей. Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии.