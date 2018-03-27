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Два года колонии грозит ростовчанину, который обманул автоломбард на 300 тысяч рублей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Два года колонии грозит ростовчанину, который обманул автоломбард на 300 тысяч рублей 

161.ru 36 минут назад
Фото: 161.ru
В отдел полиции Советского района обратился представитель автоломбарда. Он рассказал, что один из их клиентов оказался мошенником.
Ростовчанин заложил в автоломбард ПТС на свою машину Mercedes-Benz и заключил с работниками компании договор займа. По документу владелец мог пользоваться иномаркой.
— Через четыре дня подозреваемый пришел в ГИБДД, солгал инспекторам, что потерял ПТС и восстановил его. После этого он продал машину другому местному жителю. Таким образом он обманул автоломбард на сумму около 300 тысяч рублей, — сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Ростовской области.
Полицейские задержали мужчину и завели на него уголовное дело по статье «Мошенничество». За это он может лишиться свободы на два года.
В прошлом году ростовчанка взяла в аренду автомобиль и продала его. Ее также обвинили в мошенничестве.
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