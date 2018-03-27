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Житель Новочебоксарска приговорен к реальному лишению свободы за насилие в отношении полицейского
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Житель Новочебоксарска приговорен к реальному лишению свободы за насилие в отношении полицейского 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Ранее судимому за тяжкое преступление мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы в колонии строгого режима.
В октябре прошлого года в Новочебоксарске патрульные задержали нетрезвого мужчину за грубое нарушение общественного порядка и доставили его в стационарный пункт полиции. Не желая проследовать в отдел внутренних дел, 54-летний задержанный нанес одному из полицейских удар в область глаз. Несмотря на это, противоправные действия правонарушителя были пресечены, он доставлен в отделение и привлечен к административной ответственности.
Новочебоксарский городский суд признал горожанина виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Учитывая рецидив в действиях подсудимого, подсудимому назначено наказание в виде реального лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.
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