Житель Новочебоксарска приговорен к реальному лишению свободы за насилие в отношении полицейского

Ранее судимому за тяжкое преступление мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы в колонии строгого режима

В октябре прошлого года в Новочебоксарске патрульные задержали нетрезвого мужчину за грубое нарушение общественного порядка и доставили его в стационарный пункт полиции. Не желая проследовать в отдел внутренних дел , 54-летний задержанный нанес одному из полицейских удар в область глаз. Несмотря на это, противоправные действия правонарушителя были пресечены, он доставлен в отделение и привлечен к административной ответственности.

Новочебоксарский городский суд признал горожанина виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Учитывая рецидив в действиях подсудимого, подсудимому назначено наказание в виде реального лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.