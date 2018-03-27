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Никольчанин застрелил знакомого из ружья
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Никольчанин застрелил знакомого из ружья 

Вологда.рф 1 час назад
Трагично закончилась словесная перепалка между двумя жителями Никольска. В итоге один из оппонентов застрелил другого.
Трагедия разыгралась в районном центре 21 марта. Двое ранее судимых мужчин встретились на улице, между ними вспыхнула ссора. Когда аргументы закончились, 37-летний местный житель сходил домой и принес охотничье ружье. Он выстрелил в грудь 49-летнему оппоненту. С огнестрельным ранением пострадавшего доставили в больницу, где он скончался на следующий день.
Как сообщили в областном Следственном комитете, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Проводятся необходимые экспертизы, подозреваемый задержан.
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